23 сентября
Красноярск
погода +13 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

Главная Общество
Красноярск
13:25 23 Сентября 2022
в красноярске, город, красноярск, администрация, города, улица, автомобиль, движение
версия для печати Ico_print

В Красноярске с пятницы, 23 сентября, на улице Свободной, которая находится в микрорайоне Энергетики, начинает действовать ограничение на проезд автомобилей.

В мэрии объяснили, что это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Таким образом, для обеспечения безопасности на Свободной в районе дома по ул. Говорова, 36 сузят проезжую часть на участке длиной 90 метров.

Добавим, что ограничение начало действовать с 10 часов утра и продлится до 20:00 15 октября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

23 Сентября 2022 г.
Злоумышленник получал деньги от потерпевших и переводил их на банковские счета
Новости Красноярска: 25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

23 Сентября 2022 г.
Это связано с проведением музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»
Новости Красноярска: В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

23 Сентября 2022 г.
это самое большое пополнение больницы специалистами с высшим медобразованием
Новости Красноярска: В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

23 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

23 Сентября 2022 г.
Также с начала сентября сотрудники очистили от мусора порядка 1 500 кв. м территорий
Новости Красноярска: Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

23 Сентября 2022 г.
В прошлом году – 14 тысяч случаев
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru