В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

В Красноярске с пятницы, 23 сентября, на улице Свободной, которая находится в микрорайоне Энергетики, начинает действовать ограничение на проезд автомобилей.

В мэрии объяснили, что это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Таким образом, для обеспечения безопасности на Свободной в районе дома по ул. Говорова, 36 сузят проезжую часть на участке длиной 90 метров.

Добавим, что ограничение начало действовать с 10 часов утра и продлится до 20:00 15 октября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости