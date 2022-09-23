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Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

Главная Общество
Красноярск
13:53 23 Сентября 2022
общество, красноярск, уборка, улицы
Фотография © admkrsk.ru
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В Ленинском районе Красноярска работает мобильная бригада. Работники наводят порядок на территориях, не закрепленных за службами.

С начала сентября сотрудники очистили от мусора порядка 1 500 кв. м территорий, убрали 470 незаконных рекламных штендеров и вывесок, с фасадов зданий закрасили 860 граффити, рассказали в администрации города Красноярска. Сейчас мобильная бригада продолжает косить траву.

Задание формируется ежедневно, на основании обращений жителей.

Сообщить о проблеме, требующей оперативного вмешательства, можно в службу 005, по телефону 264-65-36 или в группу во ВКонтакте и в Телеграм-канал . 

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