Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

В Ленинском районе Красноярска работает мобильная бригада. Работники наводят порядок на территориях, не закрепленных за службами.

С начала сентября сотрудники очистили от мусора порядка 1 500 кв. м территорий, убрали 470 незаконных рекламных штендеров и вывесок, с фасадов зданий закрасили 860 граффити, рассказали в администрации города Красноярска. Сейчас мобильная бригада продолжает косить траву.

Задание формируется ежедневно, на основании обращений жителей.

Сообщить о проблеме, требующей оперативного вмешательства, можно в службу 005, по телефону 264-65-36 или в группу во ВКонтакте и в Телеграм-канал .