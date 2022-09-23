У ЛДПР в крае новый координатор

Красноярское региональное отделение ЛДПР возглавил депутат Госдумы Сергей Каргинов. Семен Сендерский, руководивший отделением ранее, станет заместителем координатора.

Кадровые перестановки коснулись не только Красноярского края, но и ещё ряда субъектов РФ. Везде координаторами стали депутаты Госдумы. Решение принял председатель партии Леонид Слуцкий.

«Сергей Каргинов опытный политик и управленец, уверен, под его началом ЛДПР в крае только окрепнет. Впереди новая серьёзная избирательная кампания, подготовка к которой уже началась. В остальном все, как прежде. Депутаты продолжают активную работу на местах», — прокомментировал кадровые перестановки Семен Сендерский.

По материалам ЛДПР Фото:©ЛДПР