Алексей Дягилев покинул пост главы Свердловского района

В пятницу, 23 сентября, стало известно о том, что Алексей Дягилев ушел с поста главы администрации Свердловского района Красноярска. Об его уходе написал в своих соцсетях депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

По словам Зайцева, 55-летний Алексей Дягилев решил уйти с должности главы района по своему желанию. И. о. руководителя администрации Свердловского района до нового назначения будет первый заместитель Лилия Назмутдинова.

Отметим, что на пост руководителя администрации Свердловского района Алексей Дягилев был назначен в 2020 году.

Фото: © Администрация г. Красноярска