23 сентября
Красноярск
погода +11 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Алексей Дягилев покинул пост главы Свердловского района

Главная Общество
Красноярск
10:16 23 Сентября 2022
в красноярске, администрация, руководитель, район
версия для печати Ico_print

В пятницу, 23 сентября, стало известно о том, что Алексей Дягилев ушел с поста главы администрации Свердловского района Красноярска. Об его уходе написал в своих соцсетях депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. 

По словам Зайцева, 55-летний Алексей Дягилев решил уйти с должности главы района по своему желанию.  И. о. руководителя администрации Свердловского района до нового назначения будет первый заместитель Лилия Назмутдинова.

Отметим, что на пост руководителя администрации Свердловского района Алексей Дягилев был назначен в 2020 году. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Около 2 тысяч жителей Красноярска переселят из аварийного жилья до конца 2022 года

Около 2 тысяч жителей Красноярска переселят из аварийного жилья до конца 2022 года

23 Сентября 2022 г.
Также в Красноярске для переселенцев из аварийного жилья строят две многоэтажки на улице Крайней
Новости Красноярска: В красноярских в школах через автоматы продавали запрещённые продукты

В красноярских в школах через автоматы продавали запрещённые продукты

23 Сентября 2022 г.
Вопреки требованиям закона, продают сухарики «Кириешки», шоколад, чипсы и т.д.
Новости Красноярска: «Ростелеком» расширяет покрытие: 20 базовых станций мобильной связи появятся в Красноярском крае и в Хакасии до конца этого года

«Ростелеком» расширяет покрытие: 20 базовых станций мобильной связи появятся в Красноярском крае и в Хакасии до конца этого года

23 Сентября 2022 г.
Интернетом будут обеспечены 4 000 жителей
Новости Красноярска: В Красноярске 23 сентября временно закроют для автомобилистов съезд с Вейнбаума на Дубровинского

В Красноярске 23 сентября временно закроют для автомобилистов съезд с Вейнбаума на Дубровинского

23 Сентября 2022 г.
Ограничение начнет действовать с 15 часов
Новости Красноярска: 6 человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей в Шушенском районе

6 человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей в Шушенском районе

23 Сентября 2022 г.
Четверо пострадавших находились в салоне автомобиля ВАЗ
Новости Красноярска: Сильные порывы ветра до 20 м/c обрушатся на Красноярск 23 сентября

Сильные порывы ветра до 20 м/c обрушатся на Красноярск 23 сентября

23 Сентября 2022 г.
Температура воздуха составит около +12 градусов
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru