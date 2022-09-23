В Красноярске проверяющие не смогли рассчитаться картой в автобусах № 58 и № 87

Прошёл еженедельный рейд департамента транспорта по проверке терминалов безналичной оплаты.

Специалисты проверили автобусы № 6, 23, 30, 52, 58, 64, 78, 87, 92. В 58 и 87 автобусе безнал не работал, сообщает администрация города Красноярска.

При этом после перезагрузки терминала ситуация не изменилась. Перевозчикам направили уведомления об устранении нарушений.

Количество транзакций по банковским картам за август увеличилось на 800 000 и составило 2 500 000 поездок по безналичной оплате. Ожидается увеличение и в сентябре из-за скидки 8 руб. при оплате MirPay и SamsungPay.

Если вы столкнулись с проблемой оплаты по карте, сообщите об этом по телефону 256-84-00 (круглосуточно), на сайте, в группе социальной сети “ВКонтакте”.

Важно указать дату, время, гос. номер и № маршрута.

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk