Жители Красноярска старше 50 лет могут стать моделями

В Красноярске открыт приём заявок на всероссийский проект «Подиум зрелой красоты». Всех желающие могут освоить азы работы на подиуме в качестве моделей, пишут на сайте администрации города.

Первые два месяца с участниками будет работать команда наставников-профессионалов. Они научат основам дефиле, познакомят с историей моды, помогут освоить навыки актёрского мастерства и фотопозирования. Далее участники выйдут на подиум в индивидуальных образах.

Участие бесплатное. Подать заявку можно по ссылке до 30 сентября включительно. Всего отберут 60 человек возрастом 50+.