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В красноярских в школах через автоматы продавали запрещённые продукты

Главная Общество
Красноярск
11:25 23 Сентября 2022
общество, красноярск, прокуратура, школы
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В школах Красноярска через автоматы продавались запрещённые продукты. Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Санитарными нормами определено, что для организации дополнительного питания детей допускается реализация пищевой продукции через автоматы, но круг таких продуктов ограничен в целях обеспечения охраны здоровья детей.

Вопреки требованиям закона, через аппараты в школах продают сухарики «Кириешки», жевательные конфеты, шоколад, попкорн, чёрный чай «Fuzetea» и т.д.

Такая же ситуация со спортивными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Например, в спорткомплексе «Солнечный», в МАУ «СШОР «Красноярск», МАУ ДО «Детская школа искусств №8» реализуют через аппарат чипсы, газированную воду, шоколад, жевательный мармелад.

В КГБОУ «Красноярский краевой Дворец пионеров», во Дворце культуры Железнодорожников такая же история. К продаже через доступен энергетический напиток «Flash», чипсы и шоколад.

Прокуратура внесла представление в администрацию г. Красноярска об устранении выявленных нарушений закона. Также прокуратура объявила предостережения руководителям главных управлений образования, культуры, физической культуры и спорта.

Фото: epp.genproc.gov.ru 

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