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Около 2 тысяч жителей Красноярска переселят из аварийного жилья до конца 2022 года

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Красноярск
11:40 23 Сентября 2022
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В Красноярске в текущем году почти две тысячи человек наконец-то переедут из ветхих домов, расположенных на улицах – 2-я Смоленская, Дальневосточная, Верхняя, Полярная, Никитина, Квартальная и т.д.

В общей сложности расселят почти 30 тысяч квадратных метров жилья данной категории. Переселение красноярцев стало возможным благодаря реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Программой переселения граждан, проживающих в аварийных домах, предполагается, что владельцу по его выбору могут предоставить новое жильё в новом доме, на вторичном рынке жилья или же денежное возмещение.

В текущем году 382 жителям Красноярска выплатили компенсации и они получили право самим решить свой жилищный вопрос. В уже отстроенные квартиры, большая часть которых расположена в Советском районе, переехали свыше 500 красноярцев.

Добавим, что для переселенцев из ветхих домов в Красноярске сейчас строят два многоэтажных дома на ул. Крайней. Сдать дома планируют уже в следующем году.

Фото: © Минстрой Красноярского края

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