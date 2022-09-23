В Бурятии из-за частичной мобилизации начали отменять мероприятия

В Республике Бурятия из-за начала частичной мобилизации начали отменять местные массовые события.

По информации региональных СМИ, в Кяхтинском районе отменили Фестиваль черемухи на Чикое, а ещё празднование Сурхарбана.

Как говорит глава Кяхтинского района» Бимба Нимаев, вместо данных мероприятий в октябре планируют провести фестиваль с ярмаркой-продажей продукции из черемухи. Часть полученных средств направят на оказание помощи бойцам из региона. Также глава района поблагодарил всех причастных к организации мероприятия и понадеялся на их понимание.

Появилась информация, что в Тарбагатайском районе отменили праздник урожая “Тарбагатайский хлебосол”. Его проведут в 2023 году и приурочат к юбилею Тарбагатайского района.

Фото: @скриншот с видеозаписи t.me/novosti_ulanude