Российское правительство объявило об открытии горячей линии для вопросов о частичной мобилизации

Правительство РФ на своём официальном Telegram-канале опубликовало информацию об открытии горячей линии, на которой можно задавать вопросы о частичной мобилизации.
Рассказываем по пунктам, как будет работать информационный центр Правительства России:
- С сегодняшнего дня можно позвонить по номеру телефона - 122;
- Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков;
- Получить полезную и нужную информацию можно через официальный портал «Объясняем.рф».
Также напомним, что накануне губернатор Красноярского края провел заседание призывной комиссии.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов