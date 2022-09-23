Российское правительство объявило об открытии горячей линии для вопросов о частичной мобилизации

Правительство РФ на своём официальном Telegram-канале опубликовало информацию об открытии горячей линии, на которой можно задавать вопросы о частичной мобилизации.

Рассказываем по пунктам, как будет работать информационный центр Правительства России:

- С сегодняшнего дня можно позвонить по номеру телефона - 122;

- Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков;

- Получить полезную и нужную информацию можно через официальный портал «Объясняем.рф».

Также напомним, что накануне губернатор Красноярского края провел заседание призывной комиссии.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов