23 сентября
Красноярск
погода +11 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Российское правительство объявило об открытии горячей линии для вопросов о частичной мобилизации

Главная Общество
Красноярск
08:29 23 Сентября 2022
общество, в россии, в красноярском крае, красноярск, государство и власть, правительство
версия для печати Ico_print

Правительство РФ на своём официальном Telegram-канале опубликовало информацию об открытии горячей линии, на которой можно задавать вопросы о частичной мобилизации. 

Рассказываем по пунктам, как будет работать информационный центр Правительства России:

- С сегодняшнего дня можно позвонить по номеру телефона - 122;

- Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков;

- Получить полезную и нужную информацию можно через официальный портал «Объясняем.рф».

Также напомним, что накануне губернатор Красноярского края провел заседание призывной комиссии.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Около 2 тысяч жителей Красноярска переселят из аварийного жилья до конца 2022 года

Около 2 тысяч жителей Красноярска переселят из аварийного жилья до конца 2022 года

23 Сентября 2022 г.
Также в Красноярске для переселенцев из аварийного жилья строят две многоэтажки на улице Крайней
Новости Красноярска: В красноярских в школах через автоматы продавали запрещённые продукты

В красноярских в школах через автоматы продавали запрещённые продукты

23 Сентября 2022 г.
Вопреки требованиям закона, продают сухарики «Кириешки», шоколад, чипсы и т.д.
Новости Красноярска: «Ростелеком» расширяет покрытие: 20 базовых станций мобильной связи появятся в Красноярском крае и в Хакасии до конца этого года

«Ростелеком» расширяет покрытие: 20 базовых станций мобильной связи появятся в Красноярском крае и в Хакасии до конца этого года

23 Сентября 2022 г.
Интернетом будут обеспечены 4 000 жителей
Новости Красноярска: В Красноярске 23 сентября временно закроют для автомобилистов съезд с Вейнбаума на Дубровинского

В Красноярске 23 сентября временно закроют для автомобилистов съезд с Вейнбаума на Дубровинского

23 Сентября 2022 г.
Ограничение начнет действовать с 15 часов
Новости Красноярска: 6 человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей в Шушенском районе

6 человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей в Шушенском районе

23 Сентября 2022 г.
Четверо пострадавших находились в салоне автомобиля ВАЗ
Новости Красноярска: Алексей Дягилев покинул пост главы Свердловского района

Алексей Дягилев покинул пост главы Свердловского района

23 Сентября 2022 г.
Он покинул свой пост по собственной инициативе
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

19 Сентября 2022 г.
Ей назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru