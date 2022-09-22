Посадившего за руль 5-летнего сына жителя Назарово привлекли к ответственности

В Красноярске сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности автомобилиста, который сел вместе с 5-летним сыном за руль автомобиля.

В соцсетях была опубликована запись, на которой видно, как мужчина с ребёнком едет по одной из оживленных улиц Красноярска. Автоинспекторы выяснили, что нарушителем оказался 33-летний житель Назарово. Полицейским мужчина заявил, что не видит ничего плохо в своих действиях.

Отметим, что теперь автовладельцу грозит штраф в 3 тыс рублей.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости