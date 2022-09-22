22 сентября
Красноярск
погода +18 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Посадившего за руль 5-летнего сына жителя Назарово привлекли к ответственности

Главная Общество
Красноярск
18:30 22 Сентября 2022
в красноярске, гибдд, автомобиль, водитель, штраф
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности автомобилиста, который сел вместе с 5-летним сыном за руль автомобиля.

В соцсетях была опубликована запись, на которой видно, как мужчина с ребёнком едет по одной из оживленных улиц Красноярска. Автоинспекторы выяснили, что нарушителем оказался 33-летний житель Назарово. Полицейским мужчина заявил, что не видит ничего плохо в своих действиях.

Отметим, что теперь автовладельцу грозит штраф в 3 тыс рублей.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Спортивный городок построят в Железнодорожном районе в 2023 году

Спортивный городок построят в Железнодорожном районе в 2023 году

22 Сентября 2022 г.
Площадь территории составит 700 квадратных метров
Новости Красноярска: В Красноярске водительница автобуса помогла девочке, которой стало плохо

В Красноярске водительница автобуса помогла девочке, которой стало плохо

22 Сентября 2022 г.
Ребенок потерял сознание прямо в автобусе
Новости Красноярска: В Красноярске проходит первый международный форум «Леса России»

В Красноярске проходит первый международный форум «Леса России»

22 Сентября 2022 г.
Сегодня второй день форума
Новости Красноярска: В Красноярске новые автобусы появятся на 6 маршрутах

В Красноярске новые автобусы появятся на 6 маршрутах

22 Сентября 2022 г.
Сейчас транспорт готовят к выходу на линии
Новости Красноярска: Мокрый снег ожидают синоптики в Красноярске на предстоящих выходных

Мокрый снег ожидают синоптики в Красноярске на предстоящих выходных

22 Сентября 2022 г.
В воскресенье температура воздуха составит всего лишь +3°C
Новости Красноярска: Расписание пригородных поездов КрасЖД изменится в связи с завершением дачного сезона

Расписание пригородных поездов КрасЖД изменится в связи с завершением дачного сезона

22 Сентября 2022 г.
«Краспригород» вносит изменения в расписание
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

19 Сентября 2022 г.
Мальчик заступился за пенсионерку, которую оскорблял мужчина
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru