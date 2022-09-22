В Красноярске проходит первый международный форум «Леса России»

Накануне в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» стартовал первый международный форум «Леса России». Участниками мероприятия стали более 600 человек из 70 субъектов страны. Также в обсуждении перспектив развития лесной отрасли участвуют делегации из ДНР и ЛНР, Армении и Белоруссии.

Выбор места проведения форума продиктован тем фактом, что Красноярский край является одним из лидеров в России по площади лесного фонда, объёмам лесовосстановления и лесозаготовок, внедрению передовых технологий, цифровизации, а также выпуску пиломатериалов.

Во время открытия пленарного заседания глава региона Александр Усс сообщил, что краевыми властями уделяется особое внимание лесопромышленному комплексу.

По словам губернатора, за последние годы многое в лесной отрасли изменилось к лучшему. При этом сохраняется ещё много вызовов и проблем, которые следует обсудить и найти пути их решения.

Форум является площадкой, позволяющей более активно работать в лесной отрасли, которая для Красноярского края является одной из системообразующих. Напомним, что три года назад в регионе начала реализовываться новая лесная политика, которая сделала Красноярский край примером для других регионов РФ.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, на сегодняшний день Красноярский край является одним из наиболее активно развивающихся лесных регионов.

Также замминистра заявил, что в Красноярском крае планируют создать один из наиболее больших лесопитомников в России и такие инициативы министерство поддерживает.

Добавим, что в рамках форума состоялась специализированная лесопромышленная выставка «Эксподрев», на которой была представлена передовая техника и оборудование для лесной промышленности.

Фото: © Александр Черных