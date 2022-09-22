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В Красноярске проходит первый международный форум «Леса России»

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Красноярск
15:45 22 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, форум, губернатор, лес
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Накануне в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» стартовал первый международный форум «Леса России». Участниками мероприятия стали более 600 человек из 70 субъектов страны. Также в обсуждении перспектив развития лесной отрасли участвуют делегации из ДНР и ЛНР, Армении и Белоруссии.

Выбор места проведения форума продиктован тем фактом, что Красноярский край является одним из лидеров в России по площади лесного фонда, объёмам лесовосстановления и лесозаготовок, внедрению передовых технологий, цифровизации, а также выпуску пиломатериалов.

В Красноярске проходит первый международный форум «Леса России»

Во время открытия пленарного заседания глава региона Александр Усс сообщил, что краевыми властями уделяется особое внимание лесопромышленному комплексу.

По словам губернатора, за последние годы многое в лесной отрасли изменилось к лучшему. При этом сохраняется ещё много вызовов и проблем, которые следует обсудить и найти пути их решения.

Форум является площадкой, позволяющей более активно работать в лесной отрасли, которая для Красноярского края является одной из системообразующих. Напомним, что три года назад в регионе начала реализовываться новая лесная политика, которая сделала Красноярский край примером для других регионов РФ.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, на сегодняшний день Красноярский край является одним из наиболее активно развивающихся лесных регионов.

Также замминистра заявил, что в Красноярском крае планируют создать один из наиболее больших лесопитомников в России и такие инициативы министерство поддерживает.   

Добавим, что в рамках форума состоялась специализированная лесопромышленная выставка «Эксподрев», на которой была представлена передовая техника и оборудование для лесной промышленности.

Фото: © Александр Черных

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