Расписание пригородных поездов КрасЖД изменится в связи с завершением дачного сезона

В связи с завершением дачного сезона и сезона отпусков компания «Краспригород» вносит изменения в расписание движения пригородных поездов.

С 23 сентября отменяется пятничный электропоезд Красноярск – Кемчуг. Пассажиры, которым необходимо добраться до станций этого участка, могут воспользоваться транзитными маршрутами до Чернореченской.

Кроме того, ежедневно, кроме выходных, будет курсировать электропоезд Красноярск – Зеледеево – Красноярск (отправление из Красноярска в 17:50, прибытие в Зеледеево в 19:32, отправление из Зеледеево в 19:42, прибытие в Красноярск в 21:20).

С 24 сентября отменяется утренний субботний маршрут Красноярск – Сорокино – Красноярск. В то же время, ежедневным станет электропоезд восточного направления Красноярск – Камарчага – Красноярск. Отправление из Красноярска в 08:58, прибытие в Камарчагу в 11:09. В обратном направлении - отправление из Камарчаги в 13:00, прибытие в Красноярск в 15.22.

Вечерний пригородный поезд Красноярск – Зыково – Красноярск теперь будет курсировать только по будним дням. В выходные дни пассажиры могут воспользоваться маршрутом Красноярск – Камарчага – Красноярск. Отправление из Красноярска в 17:39, прибытие в Камарчагу в 19:48, отправление из Камарчаги в 20:26, прибытие в Красноярск в 22:36.

С 27 сентября отменяется утренний электропоезд Красноярск Северный – Кача – Красноярск: он ходил по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Вместо него назначен поезд Красноярск Северный – Красноярск. Время отправления из Красноярска Северного не изменилось – 8:29. Прибытие на станцию Красноярск в 9:09.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Отметим, что на КрасЖД сохранены все популярные и социально значимые пригородные маршруты. По участкам западного направления курсирует 46 электропоездов по будням и 20 по выходным, восточного – 34 по будням и 26 по выходным дням. Сезонные изменения не коснутся городских поездов Красноярска.