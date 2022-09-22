В Красноярске водительница автобуса помогла девочке, которой стало плохо

В Красноярске водительница маршрутного автобуса №85 Екатерина Попова оказала помощь девочке. Несовершеннолетняя прямо в салоне автобуса потеряла сознание.

Кондуктор автобуса сразу же постучала в кабину водителя и рассказала о произошедшем. Отметим, что все происходило во время стоянки на остановке.

Водительница вышла из кабины и вместе с другими пассажирами привела ребенка в чувства. Также Екатерина вызвала скорую и позвонила маме девочки. Затем экипаж высадил пассажиров и стал дожидаться скорой, а также мамы ребенка. После этого автобус вернулся на линию.

Фото: © Администрация г. Красноярска