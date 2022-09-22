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В Красноярске новые автобусы появятся на 6 маршрутах

Главная Общество
Красноярск
15:15 22 Сентября 2022
в красноярске, администрация, красноярск, транспорт, автобусы
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В начале текущей недели Красноярску губернатором региона Александром Уссом были переданы 56 новых автобусов.

Новым и комфортным автотранспортом, имеющим высокий экологический класс, планируют заменить старые автобусы. Также новые автобусы оборудованы для транспортировки маломобильных пассажиров.

В администрации Красноярска рассказали, что новые автобусы появятся на следующих маршрутах:  

  • №11: «Молодежная» – «3-я Дальневосточная»;
  • №19: «Причал (улица Давыдова) – «Стела»;
  • №52: «ЛДК» – «Озеро-парк»;
  • №55: «Ж/д вокзал» – «пос. Цементников»;
  • №87: «Микрорайон Солнечный» – «Молодежная (улица Норильская)»;
  • №95: «Верхние Черемушки» – «ЛДК».

На данный момент транспорт подготавливают к выходу на линии.

Фото: © Никита Алексеев

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