В Красноярске новые автобусы появятся на 6 маршрутах

В начале текущей недели Красноярску губернатором региона Александром Уссом были переданы 56 новых автобусов.
Новым и комфортным автотранспортом, имеющим высокий экологический класс, планируют заменить старые автобусы. Также новые автобусы оборудованы для транспортировки маломобильных пассажиров.
В администрации Красноярска рассказали, что новые автобусы появятся на следующих маршрутах:
- №11: «Молодежная» – «3-я Дальневосточная»;
- №19: «Причал (улица Давыдова) – «Стела»;
- №52: «ЛДК» – «Озеро-парк»;
- №55: «Ж/д вокзал» – «пос. Цементников»;
- №87: «Микрорайон Солнечный» – «Молодежная (улица Норильская)»;
- №95: «Верхние Черемушки» – «ЛДК».
На данный момент транспорт подготавливают к выходу на линии.
Фото: © Никита Алексеев