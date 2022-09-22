В Красноярске новые автобусы появятся на 6 маршрутах

В начале текущей недели Красноярску губернатором региона Александром Уссом были переданы 56 новых автобусов.

Новым и комфортным автотранспортом, имеющим высокий экологический класс, планируют заменить старые автобусы. Также новые автобусы оборудованы для транспортировки маломобильных пассажиров.

В администрации Красноярска рассказали, что новые автобусы появятся на следующих маршрутах:

№11: «Молодежная» – «3-я Дальневосточная»;

№19: «Причал (улица Давыдова) – «Стела»;

№52: «ЛДК» – «Озеро-парк»;

№55: «Ж/д вокзал» – «пос. Цементников»;

№87: «Микрорайон Солнечный» – «Молодежная (улица Норильская)»;

№95: «Верхние Черемушки» – «ЛДК».

На данный момент транспорт подготавливают к выходу на линии.

Фото: © Никита Алексеев