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Хоккеисты «Сокола» в гостях победили воронежский «Буран»

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Красноярск
14:15 22 Сентября 2022
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В среду, 22 сентября, игроки хоккейного «Сокола» из Красноярска провели очередной матч в рамках ВХЛ. Красноярцы в гостях сыграли против «Бурана» из Воронежа. Встреча завершилась победой красноярской команды со счетом 3:1. 

В ворота «Бурана» двумя шайбами отметился форвард «крылатых» Леонид Николенко. Еще один гол был заброшен нападающим Юрием Кожуховым. 
Ближайшую игру «Сокол» проведет в Красноярске 26 сентября. Красноярцам предстоит встретиться с «Челметом» из Челябинска. Начало игры – в 19:00. 

Ранее Sibnovosti рассказывали о победе хоккеисток красноярской «Бирюсы»

Фото: © ХК «Сокол»  

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