Хоккеисты «Сокола» в гостях победили воронежский «Буран»

В среду, 22 сентября, игроки хоккейного «Сокола» из Красноярска провели очередной матч в рамках ВХЛ. Красноярцы в гостях сыграли против «Бурана» из Воронежа. Встреча завершилась победой красноярской команды со счетом 3:1.

В ворота «Бурана» двумя шайбами отметился форвард «крылатых» Леонид Николенко. Еще один гол был заброшен нападающим Юрием Кожуховым.

Ближайшую игру «Сокол» проведет в Красноярске 26 сентября. Красноярцам предстоит встретиться с «Челметом» из Челябинска. Начало игры – в 19:00.

Ранее Sibnovosti рассказывали о победе хоккеисток красноярской «Бирюсы».

Фото: © ХК «Сокол»