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В Красноярске главбух стройфирмы пойдет под суд за мошенничество и отмывание 20,5 млн рублей

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Красноярск
13:45 22 Сентября 2022
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В Красноярске осудят главбуха строительной компании «Алексстрой». Её обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств.

С 2016 года и на протяжении четырёх лет злоумышленница благодаря доверительным отношениям с директором стройфирмы, похитили деньги и имущество организации под видом оказания помощи в подборе покупателей, а также реализации находящихся в собственности фирмы гаражей и нежилых помещений.

Главбух специально оформила нотариальную доверенность на представление интересов общества, подделала подпись директора в договоре купли-продажи гаражей. Обвиняемая не внесла деньги на счет компании, сформировав при помощи программы поддельные отчеты о произведенной оплате.

Впоследствии женщина подала в Росреестр документацию, а после регистрации права собственности на гаражи в целях легализации имущества реализовала их иным лицам. Полученные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

В других эпизодах обвиняемой были составлены договоры купли-продажи между потенциальными покупателями и компанией «Алексстрой» в лице руководителя, а после подписания директором документов заявляла ему о несостоявшейся сделке.

После получения денег от покупателей, женщина отдавала им справки об исполнении обязательств по договору с подделанной подписью руководителя стройфирмы, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые в кассовых отчетах не были отражены. Полученные деньги женщина также потратила на свои нужды.

Также стало известно, что обвиняемая, используя доверительные отношения со знакомыми бизнесменами, оказывала им бухгалтерские услуги. Она получила доступ к расчетным счетам и похитила более двух миллионов рублей.

Из-за незаконных действий потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более чем на 20,5 млн рублей. Материалы дела направили в суд.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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