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«Норникель» выпустил в Енисей 325 тысяч мальков краснокнижного осетра

Главная Общество
Красноярск
12:06 22 Сентября 2022
в красноярском крае, в красноярске, рыба
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«Норникель» реализовал все мероприятия по искусственному восполнению запасов рыбы в Енисее, которые были запланированы на 2022 год. 20 сентября компания провела заключительный выпуск 325 тысяч мальков сибирского осетра на Прутовском мелководье в Енисейском районе Красноярского края.

Начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семенов рассказал, что поддержание биоразнообразия, восполнение молоди рыб на территориях присутствия компании и ответственное отношение к окружающей среде является приоритетом «Норникеля» в его повседневной работе.

«С начала года было выпущено 700 тысяч мальков различных пород ценных рыб. В дальнейшие годы мы намерены только увеличивать эти показатели на всеобщее благо», - заявил Юрий Семенов.

«Норникель» выпустил в Енисей 325 тысяч мальков краснокнижного осетра

Среди 700 тысяч мальков, которых выпустили за прошедший сезон, 400 тысяч составил краснокнижный осетр и еще почти 300 тысяч – хариус и сиг. В мероприятиях по зарыблению Енисея принимали участие Заполярный филиал, ООО «Медвежий ручей», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», «НН Девелопмент» и другие дочерние предприятия «Норникеля».

В этом году мальков выпускали также рядом с селом Есаулово в Березовском районе и у села Атаманово в Сухобузимском районе. Программа искусственного зарыбления является частью деятельности «Норникеля» по сохранению биологического разнообразия и реализуется в соответствии с требованиями российского законодательства, а также научными рекомендациями.

Места для выпуска, численность и виды рыб определяют сотрудники Росрыболовства. Сам процесс проходит при непосредственном участии специалистов Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

«Норникель» выпустил в Енисей 325 тысяч мальков краснокнижного осетра

Мальков для выпуска выращивают в специальных условиях на крупном рыбоводном комплексе ООО «Малтат», с которым «Норникель» сотрудничает с 2016 года. 

Отметим, что в 2021 году «Норникелем» была утверждена экологическая стратегия, охватывающая все основные области влияния на окружающую среду: изменение климата, вода, воздух, управление отходами, почва и биоразнообразие.

Фото: © «Норникель»
 
По материалам «Норникеля»
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