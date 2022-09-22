В Красноярске на Молокова пробурили скважины для станции метро «Улица Шахтёров»

В Красноярске стартовали заборы проб грунта по линии метрополитена между будущими станциями «Улица Шахтёров» и «Улица Карла Маркса».

Скважины планируют пробурить вдоль проезжей части ул. Шахтёров – от автомоечного комплекса на ул. Молокова, 72/2 до русла Качи в районе ул. Конституции.

В соцсетях Красноярского метро сообщили, что проезжую часть улицы перекрывать не будут. Буровые станции огородят локально.

На данный момент уже завершились работы по бурению скважин на Молокова, где появится станция «Улица Шахтёров». Грунт из 21 скважины направили на лабораторную экспертизу.

Кроме того, подходят к концу работы по бурению на Карла Маркса, где построят станцию «Площадь Революции».

Фото: © Красноярское метро