Авиабилеты из Красноярска в Ташкент и Тбилиси резко подорожали в цене

На популярных сервисах покупки авиабилетов резко подскочили цены на билеты в соседние страны.

Так, например, из Красноярска в Ташкент завтра, 23 сентября, можно улететь за 75 000 рублей. Отметим, что с багажом будет на 6 000 дороже. Однако уже в выходные цены упадут до 30 000 рублей.

Полет в Грузию будет стоить дороже. Билеты на завтра, 23 сентября, без учета багажа будут стоить около 250 000 рублей. К выходным цены также резко упадут.

Однако стоить отметить, что на ближайшие дни почти все билеты раскуплены.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости