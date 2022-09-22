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Авиабилеты из Красноярска в Ташкент и Тбилиси резко подорожали в цене

Главная Общество
Красноярск
11:52 22 Сентября 2022
общество, билеты, перелет
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На популярных сервисах покупки авиабилетов резко подскочили цены на билеты в соседние страны.

Так, например, из Красноярска в Ташкент завтра, 23 сентября, можно улететь за 75 000 рублей. Отметим, что с багажом будет на 6 000 дороже. Однако уже в выходные цены упадут до 30 000 рублей. 

Полет в Грузию будет стоить дороже. Билеты на завтра, 23 сентября, без учета багажа будут стоить около 250 000 рублей. К выходным цены также резко упадут.

Однако стоить отметить, что на ближайшие дни почти все билеты раскуплены. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

 

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