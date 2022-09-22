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Специалисты АО "СУЭК-Красноярск" познакомились с современными тенденциями в сфере углепереработки

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Красноярск
11:11 22 Сентября 2022
технологии, оборудование, сотрудники, предприятие, специалисты
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Современным тенденциям в углеподготовке и переработке углей, приборному оснащению углелабораторий была посвящена Международная научно-практическая конференция, которая прошла в Сочи. Организатором профессионального форума выступила СУЭК.

На конференции с приглашенными ведущими российскими и зарубежными экспертами обсуждались энергетические потребности Российской Федерации, вопросы соблюдения требований безопасности и экологии, стандартизации методов исследования и обеспечения достоверности при отборе проб, новые подходы к обогащению углей и вопросы импортозамещения при оборудовании углелабораторий и отделов технического контроля (ОТК).

Специалисты АО "СУЭК-Красноярск" познакомились с современными тенденциями в сфере углепереработки

От АО "СУЭК-Красноярск" участие в мероприятии приняли трое специалистов химических лабораторий и ОТК. "Помимо повышения квалификации, подобные конференции – это возможность поделиться опытом, установить деловые связи между сотрудниками лабораторий из разных регионов, и когда возникают сложные производственные вопросы, можно позвонить коллегам и сообща найти решение", - рассказывает заведующая лабораторией филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Назаровский" Ольга Кутергина.

Красноярским специалистам также есть чем поделиться с коллегами. Современные лаборатории действуют на всех предприятиях СУЭК в регионе. Лаборатории регулярно проходят процедуру государственной аккредитации, подтверждая тем самым свою компетентность и высокий профессионализм сотрудников. По инвестиционной программе СУЭК систематически происходит их дооснащение новыми приборами и инструментами, так, например, совсем недавно в испытательную лабораторию Березовского разреза поступил новый прибор для измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов "СОРБИ-М", в химлабораторию Бородинского разреза приобретено оборудование для приготовления аналитических проб для лабораторных испытаний по ГОСТ Р 59248-2020: две ультра-центробежные мельницы ZM 200, Retsch, на Назаровский разрез в 2023 году запланирована поставка анализатора серы и углерода. Ежегодно сотрудники ОТК и химлабораторий проходят обучение и повышение квалификации, переподготовку в ведущих вузах страны, участвуют в онлайн-конференциях.

Специалисты АО "СУЭК-Красноярск" познакомились с современными тенденциями в сфере углепереработки

Добавим, что в рамках конференции в Сочи также была организована выставка современного оборудования для углехимических лабораторий и отделов технического контроля отечественных производителей.

Возрастная категория мероприятия 18+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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