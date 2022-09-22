Экс-заведующую аптекой из Норильска подозревают в присвоении около 500 тысяч рублей

В Красноярском крае в одной из норильских аптек была обнаружена недостача в размере 498 тыс рублей. Пропажу крупной суммы денежных средств обнаружили при проведении инвентаризации.

Как выяснили полицейские, к пропаже денег оказалась причастна 32-летняя заведующая аптеки. На протяжении шести месяцев она забирала из сейфа наличные и тратила по своему усмотрению, в том числе приобретала билеты на самолеты и рассчитывалась с долгами.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Добавим, что женщину уже уволили с работы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости