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Экс-заведующую аптекой из Норильска подозревают в присвоении около 500 тысяч рублей

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Красноярск
10:15 22 Сентября 2022
в красноярском крае, норильск, полиция, кража, деньги
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В Красноярском крае в одной из норильских аптек была обнаружена недостача в размере 498 тыс рублей. Пропажу крупной суммы денежных средств обнаружили при проведении инвентаризации.

Как выяснили полицейские, к пропаже денег оказалась причастна 32-летняя заведующая аптеки. На протяжении шести месяцев она забирала из сейфа наличные и тратила по своему усмотрению, в том числе приобретала билеты на самолеты и рассчитывалась с долгами.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Добавим, что женщину уже уволили с работы.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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