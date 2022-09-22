22 сентября
Красноярск
погода +21 °C
60.87
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хоккеистки красноярской «Бирюсы» выиграли в первом матче сезона

Главная Общество
Красноярск
12:30 22 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, хоккей, победа, победители, команда
версия для печати Ico_print

В среду, 18 сентября, игроки женской хоккейной команды «Бирюса» из Красноярска провели свой первый матч в новом сезоне. Красноярки на выезде встречались с «Торнадо» из подмосковного Дмитрова.

В своем первой же матче хоккеистки «Бирюсы» обыграли хозяев льда со счётом 8:4. Тремя шайбами в ворота «Торнадо» отметилась нападающая «Бирюсы» Екатерина Добродеева.

Отметим, что пять безответных голов красноярки забили в ворота «Торнадо» в третьем периоде. Свою следующую встречу «Бирюса» и «Торнадо» сыграют 22 сентября. Начало встречи в 21:00.

Фото: © Минспорта Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске главбух стройфирмы пойдет под суд за мошенничество и отмывание 20,5 млн рублей

В Красноярске главбух стройфирмы пойдет под суд за мошенничество и отмывание 20,5 млн рублей

22 Сентября 2022 г.
Уголовное дело передали в суд
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс провёл заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

Губернатор Александр Усс провёл заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

22 Сентября 2022 г.
Накануне был подписан указ о частичной мобилизации
Новости Красноярска: В Красноярске на Молокова пробурили скважины для станции метро «Улица Шахтёров»

В Красноярске на Молокова пробурили скважины для станции метро «Улица Шахтёров»

22 Сентября 2022 г.
Грунт из скважин отправили на экспертизу
Новости Красноярска: «Норникель» выпустил в Енисей 325 тысяч мальков краснокнижного осетра

«Норникель» выпустил в Енисей 325 тысяч мальков краснокнижного осетра

22 Сентября 2022 г.
Всего за прошедший сезон выпустили 700 тысяч мальков
Новости Красноярска: Антипарковочные столбики появились в районе автовокзала в Красноярске

Антипарковочные столбики появились в районе автовокзала в Красноярске

22 Сентября 2022 г.
Они должны сделать территорию безопаснее
Новости Красноярска: Авиабилеты из Красноярска в Ташкент и Тбилиси резко подорожали в цене

Авиабилеты из Красноярска в Ташкент и Тбилиси резко подорожали в цене

22 Сентября 2022 г.
На ближайшие даты билетов почти не осталось
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Новости Красноярска: В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

19 Сентября 2022 г.
Ей назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru