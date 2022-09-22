Хоккеистки красноярской «Бирюсы» выиграли в первом матче сезона

В среду, 18 сентября, игроки женской хоккейной команды «Бирюса» из Красноярска провели свой первый матч в новом сезоне. Красноярки на выезде встречались с «Торнадо» из подмосковного Дмитрова.

В своем первой же матче хоккеистки «Бирюсы» обыграли хозяев льда со счётом 8:4. Тремя шайбами в ворота «Торнадо» отметилась нападающая «Бирюсы» Екатерина Добродеева.

Отметим, что пять безответных голов красноярки забили в ворота «Торнадо» в третьем периоде. Свою следующую встречу «Бирюса» и «Торнадо» сыграют 22 сентября. Начало встречи в 21:00.

Фото: © Минспорта Красноярского края