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Пост наблюдения за качеством воздуха появился в Лесосибирске

Главная Общество
Красноярск
10:45 22 Сентября 2022
в красноярском крае, город, правительство, воздух, экология, министр
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В Красноярском крае был размещён ещё один автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Пост появился в Лесосибирске.

В региональном правительстве отметили, что он был размещен в мкрн. Северном рядом с домом №8. На этой неделе запланировано подключение оборудования к электросетям.

На протяжении месяца автоматизированный пост будет действовать в тестовом режиме. Показатели замеров будут приходить на сайт регионального Центра мониторинга и отображаться в мобильном приложении.

Пост включат в состав территориальной сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха, и он окажется 15 по счёту. В круглосуточном режиме он сможет выявлять до 12 показателей.

Министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых считает, что благодаря появлению нового поста станет возможным в режиме реального времени следить за экологией Лесосибирска. Город является частью федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Добавим, что в территориальную сеть наблюдения за качеством воздуха включены 14 постов и три передвижные экологические лаборатории.

Фото: © Никита Алексеев

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