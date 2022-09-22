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Только 7% жителей Красноярского края поставили прививку от гриппа

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Красноярск
11:15 22 Сентября 2022
заболевание, болезнь, грипп, врачи, роспотребнадзор, вакцинация, население, в красноярском крае
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В Красноярском крае с августа запущена прививочная кампания против гриппа. До ее завершения осталось чуть больше двух месяцев и уже стали известны некоторые итоги. 

По словам руководителя управления регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, на данный момент в крае привито почти 7% жителей. При этом к первому декабря текущего года охват иммунизацией должен составить не менее 60% от общего числа населения региона. Из групп риска – не менее 75%.

Научное сообщество и эксперты считают, что предстоящий эпидсезон по гриппу будет довольно-таки напряженным, поэтому специалисты советуют вакцинироваться уже сейчас. 

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости

 

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