Только 7% жителей Красноярского края поставили прививку от гриппа

В Красноярском крае с августа запущена прививочная кампания против гриппа. До ее завершения осталось чуть больше двух месяцев и уже стали известны некоторые итоги.

По словам руководителя управления регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, на данный момент в крае привито почти 7% жителей. При этом к первому декабря текущего года охват иммунизацией должен составить не менее 60% от общего числа населения региона. Из групп риска – не менее 75%.

Научное сообщество и эксперты считают, что предстоящий эпидсезон по гриппу будет довольно-таки напряженным, поэтому специалисты советуют вакцинироваться уже сейчас.

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости