В Красноярске в четверг потеплеет до +23 градусов

В четверг, 22 сентября, в Красноярске нагрянет долгожданное тепло, однако только на один день. По прогнозам синоптиков, сегодня в дневные часы на столбике термометра будет от +21°C до +23°C.

Также специалисты сообщают о том, что в течение суток будет переменная облачность и без осадков. Порывы ветра могут достигнуть 14 м/c.

Добавим, что уже в пятницу дневная температура составит +12°C. В субботу и воскресенье – от +8°C до +10°C. Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя со снегом.

Фото: © Никита Алексеев