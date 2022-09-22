Дизайнер Артемий Лебедев признался в любви к Красноярску

Известный дизайнер Артемий Лебедев признался, что Красноярск является одним из его самых любимых российских городов.

В своих соцсетях он отметил, что в Красноярске есть, что посмотреть и куда сходить. В качестве примера Лебедев называет наличие в городе большого количества хороших ресторанов.

Также на дизайнера произвел положительное впечатление остров Татышев, а также Торгашинская лестница.

«Всем горячо рекомендую туда съездить», - заявил Артемий Лебедев.

Добавим, что дизайнер также похвалил реставрацию исторических зданий в Минусинске и назвал отличной идеей.

Фото: © Никита Алексеев