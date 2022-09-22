На Стрелке в Красноярске построят малый храм

В Красноярске на Стрелке планируют построить малый храм.

Накануне, 21 сентября, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен рядом с поклонным крестом на Стрелке. Он находится между зданием филармонии и Красноярским музейным центром. Именно в этом месте хотят построить Богородице-Рождественский кафедральный собор.

Представители власти уже выдали священнослужителям разрешение на постройку малого храма. Это сооружение будет предшествовать большому собору Рождества Матери Божией. Уже на днях на месте приступят к застройке.

Фото: @vk.com/kerpc