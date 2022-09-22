22 сентября губернатор Красноярского края проведет заседание краевой призывной комиссии

Сегодня, 22 сентября, в Красноярском крае пройдет заседание краевой призывной комиссии.

По информации пресс-службы Заксобрания края, совещание будет посвящено организации частичной мобилизации в регионе в рамках Указа, который подписан накануне Президент России Владимир Путин.



Согласно документу, который был подписан 21 сентября, главам регионов надо обеспечить призыв людей на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России в количестве и в сроки, которые для каждого субъекта РФ определит Министерство обороны России.

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