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В Красноярске маломобильные эксперты проверили новый виадук

Главная Общество
Красноярск
08:16 22 Сентября 2022
в красноярском крае, в россии, красноярск, общество, наука, образование, благоустройство
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Маломобильные эксперты проверили новый виадук, который послужит красноярцам в Октябрьском районе. Сооружение находится на улице Калинина.

«Очень важно, что нас пригласили проверить новый надземный переход именно сейчас, когда он еще не сдан и мы можем что-то исправить и подсказать», - рассказывает член Общественной палаты Красноярска, эксперт по доступной среде отделения ОНФ по Красноярскому краю Ольга Шикунова.

В результате проверки маломобильные граждане нашли небольшое количество недочётов. После разговора с подрядчиком их пообещали устранить до ввода в эксплуатацию данного перехода.

Отметим, что новый пешеходный мост ведёт к современной, той самой большой школе за Уралом, которая стоит в микрорайоне Бугач. Строительство учебного заведения вышло на финишную прямую.

Фото: @t.me/adm_krasnoyarsk

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