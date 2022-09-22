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На улице Молокова в Красноярске сделают новый пешеходный переход

Главная Общество
Красноярск
08:06 22 Сентября 2022
общество, красноярск, дороги, благоустройство
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В Красноярске планируют обустроить пешеходный переход на улице Молокова, а на Биатлонной изменить схему движения.

По информации пресс-службы мэрии, рядом с домом по адресу проспект Свободный №82 "а" поставят знак «Направления движения по полосам», а ещё на дорожное полотно нанесут разметку.

На улице Молокова в Красноярске сделают новый пешеходный переход

Если вы будете двигаться со стороны кольца по улице Биатлонная в направлении проспекта Свободный, то вы сможете поворачивать налево сразу с двух полос.

Измененная схема движения будет приведена в действие с 11 октября. Делают это для увеличения пропускной способности на данном участке.

Фото: @t.me/adm_krasnoyarsk

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