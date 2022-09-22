На улице Молокова в Красноярске сделают новый пешеходный переход

В Красноярске планируют обустроить пешеходный переход на улице Молокова, а на Биатлонной изменить схему движения.

По информации пресс-службы мэрии, рядом с домом по адресу проспект Свободный №82 "а" поставят знак «Направления движения по полосам», а ещё на дорожное полотно нанесут разметку.

Если вы будете двигаться со стороны кольца по улице Биатлонная в направлении проспекта Свободный, то вы сможете поворачивать налево сразу с двух полос.

Измененная схема движения будет приведена в действие с 11 октября. Делают это для увеличения пропускной способности на данном участке.

Фото: @t.me/adm_krasnoyarsk