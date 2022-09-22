22 сентября
Красноярск
погода +9 °C
60.87
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В зоопарке города Красноярска построили новые площади для медведей

Главная Общество
Красноярск
07:57 22 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, животные, зоопарк, белый, медведь
версия для печати Ico_print

В парке флоры и фауны «Роев ручей», который располагается на правом берегу Красноярска, закончили строительство второго вольера для проживания медведей. 

Как сообщает пресс-служба зоопарка, медведь Феликс уже начал осваивать новую территорию. В  первый день успел половить рыбу, проверить стены на прочность и множество раз искупаться в бассейне. 

Руководство парка «Роев ручей» говорит, что подготовило виртуальное изображение новых условий проживания для косолапых. Теперь каждый желающий может перейти по ссылке и рассмотреть все детали благоустройства в формате 360 градусов.

Фото: Telegram-канал Сергея Еремина

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лодка с 5 пассажирами перевернулась на севере Красноярского края

Лодка с 5 пассажирами перевернулась на севере Красноярского края

22 Сентября 2022 г.
Один человек погиб
Новости Красноярска: На Стрелке в Красноярске построят малый храм

На Стрелке в Красноярске построят малый храм

22 Сентября 2022 г.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен рядом с поклонным крестом на Стрелке
Новости Красноярска: 22 сентября губернатор Красноярского края проведет заседание краевой призывной комиссии

22 сентября губернатор Красноярского края проведет заседание краевой призывной комиссии

22 Сентября 2022 г.
Главам регионов надо обеспечить призыв людей на военную службу
Новости Красноярска: В Красноярске маломобильные эксперты проверили новый виадук

В Красноярске маломобильные эксперты проверили новый виадук

22 Сентября 2022 г.
Новый пешеходный мост ведёт к современной и самой большой школе за Уралом
Новости Красноярска: На улице Молокова в Красноярске сделают новый пешеходный переход

На улице Молокова в Красноярске сделают новый пешеходный переход

22 Сентября 2022 г.
Измененная схема движения будет приведена в действие с 11 октября
Новости Красноярска: Группа "Кис-Кис" не выступит в Красноярске

Группа "Кис-Кис" не выступит в Красноярске

21 Сентября 2022 г.
Выступление не состоится по техническим причинам
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru