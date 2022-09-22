В зоопарке города Красноярска построили новые площади для медведей

В парке флоры и фауны «Роев ручей», который располагается на правом берегу Красноярска, закончили строительство второго вольера для проживания медведей.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, медведь Феликс уже начал осваивать новую территорию. В первый день успел половить рыбу, проверить стены на прочность и множество раз искупаться в бассейне.

Руководство парка «Роев ручей» говорит, что подготовило виртуальное изображение новых условий проживания для косолапых. Теперь каждый желающий может перейти по ссылке и рассмотреть все детали благоустройства в формате 360 градусов.

Фото: Telegram-канал Сергея Еремина