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При поддержке «Роснефти» красноярские профильные учебные заведения получили новейшее оборудование

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Красноярск
18:24 21 Сентября 2022
в красноярске, в красноярском крае, ачинск, нефть, промышленность, образование
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Современные мастерские появились в Ачинском техникуме нефти и газа им. Е. А. Демьяненко и Красноярском монтажном колледже. Новые образовательные пространства созданы в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, было приобретено при финансовой поддержке ПАО «НК «Роснефть».

При поддержке «Роснефти» красноярские профильные учебные заведения получили новейшее оборудование

На базе Ачинского техникума нефти и газа были открыты новые мастерские – «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ» и «Переработка нефти и газа». Это современный научно-исследовательский комплекс, оснащенный оборудованием, имитирующим условия реального производства. При этом большая часть была создана на основе производственных площадок Ачинского НПЗ.

В Красноярском крае АТНГ - единственное средне-специальное образовательное учреждение, где готовят будущих специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленности. Более 30 лет он является опорным учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год более 200 студентов техникума проходят производственную практику на предприятии, и более 50 выпускников АТНГ трудоустраиваются на завод.

На базе Красноярского монтажного колледжа открыты мастерские «Добыча нефти и газа», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Электромонтаж».

Оборудование, установленное в новых мастерских, позволит повысить эффективность обучения студентов: изучать и моделировать процессы нефтедобычи и нефтепереработки, осваивать передовые цифровые технологии, внедряемые в отрасли, проводить демонстрационные экзамены по профессиям и чемпионаты профессионального мастерства.

При поддержке «Роснефти» красноярские профильные учебные заведения получили новейшее оборудование

«Роснефть» реализует в Красноярском крае масштабную программу поддержки организаций профессионального и высшего образования для подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров, в том числе для проекта «Восток Ойл». Сотрудничество ведется с 8 ключевыми образовательными учреждениями: Сибирским федеральным университетом, Ачинским техникумом нефти и газа имени Е.А. Демьяненко, Красноярским монтажным колледжем, Красноярским техникумом сварочных технологий и энергетики, Красноярским техникумом транспорта и сервиса, Емельяновским дорожно-строительным техникумом, Игаркским многопрофильным техникумом, Таймырским колледжем.

Всего под потребности проекта «Восток Ойл» сформированы 30 профильных направлений подготовки в организациях среднего профессионального образования, в том числе 9 новых. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий нефтегазового комплекса региона выходит на новый уровень - в соответствии с современными требованиями и профессиональными стандартами.

Фото: © АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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