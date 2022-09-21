При поддержке «Роснефти» красноярские профильные учебные заведения получили новейшее оборудование

Современные мастерские появились в Ачинском техникуме нефти и газа им. Е. А. Демьяненко и Красноярском монтажном колледже. Новые образовательные пространства созданы в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, было приобретено при финансовой поддержке ПАО «НК «Роснефть».

На базе Ачинского техникума нефти и газа были открыты новые мастерские – «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ» и «Переработка нефти и газа». Это современный научно-исследовательский комплекс, оснащенный оборудованием, имитирующим условия реального производства. При этом большая часть была создана на основе производственных площадок Ачинского НПЗ.

В Красноярском крае АТНГ - единственное средне-специальное образовательное учреждение, где готовят будущих специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленности. Более 30 лет он является опорным учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год более 200 студентов техникума проходят производственную практику на предприятии, и более 50 выпускников АТНГ трудоустраиваются на завод.

На базе Красноярского монтажного колледжа открыты мастерские «Добыча нефти и газа», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Электромонтаж».

Оборудование, установленное в новых мастерских, позволит повысить эффективность обучения студентов: изучать и моделировать процессы нефтедобычи и нефтепереработки, осваивать передовые цифровые технологии, внедряемые в отрасли, проводить демонстрационные экзамены по профессиям и чемпионаты профессионального мастерства.

«Роснефть» реализует в Красноярском крае масштабную программу поддержки организаций профессионального и высшего образования для подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров, в том числе для проекта «Восток Ойл». Сотрудничество ведется с 8 ключевыми образовательными учреждениями: Сибирским федеральным университетом, Ачинским техникумом нефти и газа имени Е.А. Демьяненко, Красноярским монтажным колледжем, Красноярским техникумом сварочных технологий и энергетики, Красноярским техникумом транспорта и сервиса, Емельяновским дорожно-строительным техникумом, Игаркским многопрофильным техникумом, Таймырским колледжем.

Всего под потребности проекта «Восток Ойл» сформированы 30 профильных направлений подготовки в организациях среднего профессионального образования, в том числе 9 новых. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий нефтегазового комплекса региона выходит на новый уровень - в соответствии с современными требованиями и профессиональными стандартами.

Фото: © АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»