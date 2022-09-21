Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

Андрей Картаполов, представитель комитета по обороне, рассказал, кого призовут, а кого - нет.

Во-первых, в указе о частичной мобилизации идет речь о 300 000 человек. Среди них будут те, кто имеют военную учетную специальность, которая на данный момент является востребованной, те, у кого уже имеется боевой опыт, а также ранее служившие.

Картаполов отметил, что все призывники получат положенные им социальные выплаты, пройдут подготовку и только после этого будут отправлены на выполнение задач.

В число тех, кого не будут мобилизовать войдут студенты и срочники.

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