“Сам себе режиссер”: знакомимся с подробным сценарием своей сделки

У нас у всех есть личные кабинеты на Госуслугах, в Энергосбыте, в налоговой, в любимых брендовых магазинах, в зарплатном банке, на литресе - и много где еще. Это удобно!

Теперь личный кабинет появился и в недвижимости. Ведь многих волнует, на каком этапе сейчас сделка, какие документы нужно собрать, что можно еще заказать в рамках сотрудничества с компанией. Рассмотрим подробнее, как это работает и какие фишки есть в личном кабинете компании “Этажи” для обычных обывателей.

Мобильные приложения тоже удобны, и в компании “Этажи” оно появилось уже давно. Но личный кабинет - это новый уровень. Представьте, в одном месте можно следить за статусом заявки, загружать документы, получать подборки, добавлять объекты в избранное, записываться на просмотры и бронировать понравившийся вариант. Удобные функции всегда под рукой, а процесс сделки стал максимально прозрачен.

Давайте подробнее посмотрим, какие сервисы в личном кабинете полезны при покупке жилья и при продаже:

При покупке:

Клиент получает единое окно коммуникаций с разными специалистами компании: риэлтор, юрист, ипотечный брокер;

Можно безопасно подгружать необходимые для сделки документы;

Клиент видит все этапы сделки и знает их последовательность;

Оперативно получает уведомления о новых объявлениях;

В личном кабинете все необходимые для сделки документы можно подписать онлайн;

если одновременно проходит несколько сделок, клиент видит информацию по всем из них и отслеживает прогресс по каждой;

в личном кабинете можно заполнить анкету на ипотеку;

При продаже:

Клиент может видеть статистику по объявлениям на всех рекламных площадках и соответственно видеть, на каких площадках риэлтор выставляет объект, видеть историю продвижения объявления и сроки размещения;

Клиент самостоятельно может размещать объявление и редактировать его;

Получает анализ цены своей квартиры и может оперативно изменить ее прямо в объявлении;

Клиент может оставить заявки на снятие обременения, на проф.съемку, на отрисовку планировки или на оформление доверенности;

С помощью сервисов в личном кабинете можно заключить электронную сделку. При этом сюда после электронной подписи сохраняются заверенные документы.

Личный кабинет является значимой частью нашей цифровой экосистемы и связан со всевозможными бизнес-процессами компании. Функционал очень разнообразный и постоянно растет, делается всё, чтобы клиенту было максимально комфортно взаимодействовать с компанией.

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