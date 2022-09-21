Житель Ачинска пытался поджечь три дорогостоящие иномарки

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело на жителя Ачинска, который пытался поджечь три машины марки "БМВ".

О попытке поджога сообщил владелец одного из развлекательных заведений Ачинска. Он рассказал, что посетитель кафе облил машины бензином, но закончить свое преступное деяние он не смог, так как его заметили.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Там установили, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. Почему он пытался совершить преступление, он не объяснил.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко