Красноярские депутаты проконтролировали, как в городе реализуется программа развития ЖКХ

В Красноярском городском Совете состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству, на которой депутаты обсудили работу муниципалитета по созданию для красноярцев комфортных и, что самое главное, безопасных условий для жизни. Содержание и ремонт подпорных стен, приведение в порядок городских автодорог, благоустройство общественных пространств – эти и другие вопросы находятся под постоянным контролем депутатов.

В конце прошлого года народные избранники составили для специалистов мэрии большой список рекомендаций по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». Предложения депутатов администрация охотно берёт в работу – кому, как ни народным избранникам, знать, с какими проблемами красноярцы сталкиваются на местах.

Важные направления, на которые в горсовете рекомендуют тратить сэкономленные бюджетные деньги, - обустройство подходов и подъездов к школам (в этом году в приоритет поставлена школа №150), устранение коммунальных проблем, например, подтоплений на улицах Тобольской, а также Водянникова (в районе школы №51). Кроме того, парламентарии предложили предусмотреть в программе деньги на обустройство специальных площадок для выгула домашних животных, и в нынешнем году таковых станет на пять больше. Также по просьбам избирателей депутаты рекомендовали выделить средства на капремонт сетей уличного освещения.

Особое внимание депутаты уделили подпорным стенам и лестницам. В соответствии с рекомендацией народных избранников в 2022 году финансирование ремонта этих важных объектов выросло до 56 миллионов рублей. Сейчас на балансе муниципалитета числится 121 подпорная стена, 34 из них признаны аварийными. 10 уже отремонтированы, на 14 планируется провести необходимые работы в этом году. В этот перечень также по рекомендации депутатов был включён объект, расположенный на улице Любы Шевцовой, 84. В 2023 году останется отремонтировать ещё 10 подпорных стенок.

Множество вопросов у избирателей вызывает обустройство дорожной инфраструктуры. Так, в этом году по просьбам красноярцев депутаты рекомендовали администрации города профинансировать обустройство конечной остановки «Дом ученых».

Всего же, как отметил на заседании комиссии и.о. руководителя департамента городского хозяйства Николай Мухин, в этом году на ресурсное обеспечение муниципальной программы выделено почти семь миллиардов рублей. Самые финансово ёмкие направления работ, по словам Мухина, - содержание и ремонт автодорог. Так, 720 миллионов рублей в текущем году направлены на ремонт четырёх городских улиц: Пограничников, Красной Армии, Абытаевской, Волжской. Ещё более 270 миллионов пошло на приведение в порядок четырёх мостовых сооружений: на улице Брянской в районе домов №№ 140 и 280а, через Качу в районе улицы Перенсона и путепровод через улицу Мичурина.

«На комиссии департамент городского хозяйства рассказал об исполнении муниципальной программы за восемь месяцев года. Видно, что задачи исполняются. Опасений, что какие-то части программы будут не реализованы, у депутатов не возникло. Какие-то работы затягиваются, но я бы сказал, что в целом ситуация стабильная. Однако на некоторые вопросы комиссия ответов не получила. Депутатов, например, интересовало, есть ли положительная динамика в приведении красноярских автомобильных дорог в нормативное состояние. Финансирование этого направления с каждым годом увеличивается. Хотелось бы видеть результат в цифрах. Запросили детализированную информацию по этому вопросу, ждём ответа. И вторая тема, которая не может не волновать, - судебное решение, которое запрещает муниципалитету использовать в зимнем содержании дорог химические реагенты. Надеюсь, спецавтотранспортное предприятие будет это решение оспаривать. Мы столько лет стремились к чистоте! Сейчас же придётся вернуться к архаике – подсыпке дорог песчано-соляной смесью, вместе с которой в Красноярск вернётся и пыль. По всем этим темам мы запросили у департамента информацию, и в четвёртом квартале снова соберёмся для обсуждения программы», - отметил по итогам заседания заместитель председателя комиссии Самед Юсубов.