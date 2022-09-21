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О донорстве костного мозга рассказали студенты Лесосибирского медтехникума

Главная Общество
Красноярск
17:00 21 Сентября 2022
общество, донор, студенты
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В Лесосибирском медицинском техникуме студенты 2 курса провели беседу на тему "Донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток: просто о сложном". Встреча прошла в рамка всероссийской акции "Просто линия".

Во время разговора выступающие коснулись таких вопросов, как кто может стать донором км и гемопоэтических стволовых клеток, как подобрать донора и что можно сделать уже сейчас. 

Акция "Просто линия" организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Министерством здравоохранения Российской Федерации при поддержке Федерального медико-биологическое агентства. 

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

 

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