Автомобилиста из Шарыпово второй раз поймали за вождением в нетрезвом виде

В Шарыпово сотрудники ДПС остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее в мае этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда материалы дела были направлены в суд, в котором автомобилиста приговорили к 1,5 года лишения водительских прав, а также оштрафовали его на 30 000 рублей. Мужчина не имел права управлять машиной до ноября 2023 года.

Несмотря на решение суда нарушитель все равно сел за руль.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «​Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Судом был вынесен новый приговор, нарушитель обязали выплатить штраф в размере 200 000 рублей, а также лишили его водительских прав на два года.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости