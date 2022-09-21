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Автомобилиста из Шарыпово второй раз поймали за вождением в нетрезвом виде

Главная Общество
Красноярск
15:30 21 Сентября 2022
общество, алкоголь, вождение, суд
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В Шарыпово сотрудники ДПС остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее в мае этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда материалы дела были направлены в суд, в котором автомобилиста приговорили к 1,5 года лишения водительских прав, а также оштрафовали его на 30 000 рублей. Мужчина не имел права управлять машиной до ноября 2023 года.

Несмотря на решение суда нарушитель все равно сел за руль. 

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «​Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Судом был вынесен новый приговор, нарушитель обязали выплатить штраф в размере 200 000 рублей, а также лишили его водительских прав на два года. 

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости 

 

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