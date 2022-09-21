Красноярский театр кукол примет участие в акции «Досуг»

Ежегодная межведомственная акция «Досуг» состоится в театре кукол 22 сентября. В этот день школьники из малообеспеченных семей смогут посетить спектакль «Карлик нос»/6+, который поставлен по мотивам известно сказки Гауфа.

Отметим, что такое времяпрепровождение может помочь детям найти импульс к развитию, расширить кругозор. Помимо этого театр сможет отвлечь детей и уберечь их от попадания в плохие компании. По словам создателей проекта, в рамках которого и проходит акции именно это и является их главной целью.

По материалам Красноярского театра кукол

Фото предоставлено Красноярским театром кукол