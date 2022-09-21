Бородинский разрез СУЭК модернизирует логистические мощности

Основная задача такой модернизации – повышение эффективности и надежности перевозок железнодорожным транспортом внутри угольного разреза как технологических грузов, так и угля для обеспечения теплостанций Красноярского края и Сибири.

Масштабные изменения коснутся восточной части Бородинского разреза: здесь будет обустроена новая транспортная развязка с тоннелем и размещен пост "Восточно-обменный", где идет распределение железнодорожных составов по путям восточного крыла угольного разреза.

Строительство новой транспортной развязки и перенос поста будут выполняться одновременно. "Это необходимо, чтобы перенаправить потоки вскрышных пород с восточных отвалов в выработанное пространство в центре разреза, не нарушая при этом передвижение составов с углем, и обеспечить дальнейшее продвижение фронта горных работ", - поясняет главный инженер Бородинского разреза Юрий Килин.

Кроме того, реконструкция восточного крыла разреза позволит равномерно распределить нагрузку на основное оборудование, обеспечит ритмичную работу железнодорожного транспорта. Строительство объекта запланировано на 2023-2024 годы.

Ранее масштабная реконструкция проводилась на Бородинском разрезе в 2006 году: в ходе работ была убрана "перемычка", соединяющая основное поле разреза и восточный участок, в результате образовался единый угольный карьер протяженностью около 7 километров. Такое объединение позволило оптимизировать логистику, повысить эффективность производства.

И по объемам производства, и по площади Бородинский разрез является крупнейшим предприятием открытой угледобычи в России. Разрез обеспечивает топливом энергетическую систему как Красноярского края, так и значительной части Сибирского федерального округа.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"