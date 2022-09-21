21 сентября
Красноярск
погода +14 °C
60.02
 
€ 60.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бородинский разрез СУЭК модернизирует логистические мощности

Главная Общество
Красноярск
11:18 21 Сентября 2022
модернизация, логистика, предприятие, железные дороги
версия для печати Ico_print

Основная задача такой модернизации – повышение эффективности и надежности перевозок железнодорожным транспортом внутри угольного разреза как технологических грузов, так и угля для обеспечения теплостанций Красноярского края и Сибири.

Масштабные изменения коснутся восточной части Бородинского разреза: здесь будет обустроена новая транспортная развязка с тоннелем и размещен пост "Восточно-обменный", где идет распределение железнодорожных составов по путям восточного крыла угольного разреза.

Строительство новой транспортной развязки и перенос поста будут выполняться одновременно. "Это необходимо, чтобы перенаправить потоки вскрышных пород с восточных отвалов в выработанное пространство в центре разреза, не нарушая при этом передвижение составов с углем, и обеспечить дальнейшее продвижение фронта горных работ", - поясняет главный инженер Бородинского разреза Юрий Килин.

Кроме того, реконструкция восточного крыла разреза позволит равномерно распределить нагрузку на основное оборудование, обеспечит ритмичную работу железнодорожного транспорта. Строительство объекта запланировано на 2023-2024 годы.

Ранее масштабная реконструкция проводилась на Бородинском разрезе в 2006 году: в ходе работ была убрана "перемычка", соединяющая основное поле разреза и восточный участок, в результате образовался единый угольный карьер протяженностью около 7 километров. Такое объединение позволило оптимизировать логистику, повысить эффективность производства.

И по объемам производства, и по площади Бородинский разрез является крупнейшим предприятием открытой угледобычи в России. Разрез обеспечивает топливом энергетическую систему как Красноярского края, так и значительной части Сибирского федерального округа.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет открыт Центр разведения снежного барса

В Красноярском крае будет открыт Центр разведения снежного барса

21 Сентября 2022 г.
Центр откроется на базе «Шушенского бора»
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол примет участие в акции «Досуг»

Красноярский театр кукол примет участие в акции «Досуг»

21 Сентября 2022 г.
Акция проходит на территории края с 15 августа по 1 октября
Новости Красноярска: Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

21 Сентября 2022 г.
Стоимость билета – 4 199 рублей
Новости Красноярска: Красноярец отдал аферисту 50 тысяч рублей за возвращение водительских прав

Красноярец отдал аферисту 50 тысяч рублей за возвращение водительских прав

21 Сентября 2022 г.
Злоумышленником оказался 51-летний красноярец
Новости Красноярска: В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

21 Сентября 2022 г.
Пострадала 17-летняя девушка
Новости Красноярска: Магазин H&M закроется в Красноярске 28 сентября

Магазин H&M закроется в Красноярске 28 сентября

21 Сентября 2022 г.
Он проработал около месяца
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

19 Сентября 2022 г.
Мальчик заступился за пенсионерку, которую оскорблял мужчина
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru