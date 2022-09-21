В Красноярском крае будет открыт Центр разведения снежного барса для восстановления их популяции. Это один из наиболее приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология».

Об этом стало известно в рамках поездки председателя регионального правительства Юрия Лапшина в Шушенский район. Там он посетил посетил Объединённую дирекцию государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Директор учреждения Геннадий Киселев заявил, что на данный момент число ирбисов в нашей стране катастрофически мало. Специалисты полагают, что на территории России их осталось не более 90 особей. Численность снежного барса сильно снизилась из-за действий браконьеров и сокращения кормовой базы. Пять лет назад на территории заповедника был зарегистрирован только дин самец снежного барса.

Четыре года назад в заповедник из Таджикистана привезли самца и самку ирбиса, которые успешно обосновались в Саяно-Шушенском заповеднике и у них появилось потомство в виде двух котят. Сейчас они подросли и выбрали для себя участки обитания.

Согласно данным с фотоловушек, на территории заповедника проживают шесть барсов – самка, три самца и котята. В текущем году их число может вырасти.

Также три года назад в Красноярск привезли самку ирбиса с перебитой лапой. Сейчас она живет в «Роевом ручье», так как в дикой природе не сможет выжить. Она может стать первой «мамой» Центра разведения снежного барса.

Будущие котята будут жить в большом оборудованном вольере для полувольного содержания ирбисов, которое будет расположено между «Роевым ручьем» и «Красноярскими Столбами». Животных обучат охоте, после чего отпустят в дикую природу в Саяно-Шушенский заповедник.

Юрий Лапшин отметил, что появление на свет собственных ирбисов в регионе является доказательством того, что эксперимент по транслокации ирбиса является удачным.

Фото: © Александр Дьяков