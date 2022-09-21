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В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

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Красноярск
10:50 21 Сентября 2022
авария, дтп, гибдд, в красноярске, пострадавшие, пассажиры
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В среду, 21 сентября, в Красноярске утром на Белинского 20-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и наехал на забор, после чего врезался в столб.

Как сообщили корреспонденту Sibnovosti в ГИБДД, в это же время часть забора отлетела в проезжающий мимо Nissan, который совершил экстренное торможение. В результате, двигающаяся позади Mazda въехала в Nissan.   

В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка Lada Granta. Ей оказали медпомощь на месте происшествия.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Фото: © «ЧП Красноярск»

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