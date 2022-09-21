Красноярец отдал аферисту 50 тысяч рублей за возвращение водительских прав

В Красноярске 51-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Осенью прошлого года потерпевший управлял автомобилем в нетрезвом виде и был остановлен инспекторами ГИБДД. В отношении автовладельца был составлен административный протокол, направленный в мировой суд.

Спустя пару дней водитель нашел на лобовом стекле своего автомобиля визитку с предложением о помощи с возвращением водительских прав. Потерпевший позвонил по телефону и заявил, что вскоре он будет лишен прав.

Собеседник сообщил, что за 80 тыс рублей будет представлять интересы в суде и в качестве предоплаты за юридические услуги взял 50 тыс рублей. Деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

В итоге суд признал красноярца виновным и выписал штраф в 30 тыс рублей, а также лишил его прав на 1,5 года. Именно тогда потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. Злоумышленником оказался 51-летний красноярец. Ему грозит до пяти лет колонии.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости