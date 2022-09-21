21 сентября
Красноярск
погода +14 °C
60.02
 
€ 60.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец отдал аферисту 50 тысяч рублей за возвращение водительских прав

Главная Общество
Красноярск
11:20 21 Сентября 2022
преступление, мошенники, мошенник, мошенничество, водитель, в красноярске, суд, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярске 51-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Осенью прошлого года потерпевший управлял автомобилем в нетрезвом виде и был остановлен инспекторами ГИБДД. В отношении автовладельца был составлен административный протокол, направленный в мировой суд.

Спустя пару дней водитель нашел на лобовом стекле своего автомобиля визитку с предложением о помощи с возвращением водительских прав. Потерпевший позвонил по телефону и заявил, что вскоре он будет лишен прав. 

Собеседник сообщил, что за 80 тыс рублей будет представлять интересы в суде и в качестве предоплаты за юридические услуги взял 50 тыс рублей. Деньги злоумышленник потратил на свои нужды. 

В итоге суд признал красноярца виновным и выписал штраф в 30 тыс рублей, а также лишил его прав на 1,5 года. Именно тогда потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. Злоумышленником оказался 51-летний красноярец. Ему грозит до пяти лет колонии. 

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет открыт Центр разведения снежного барса

В Красноярском крае будет открыт Центр разведения снежного барса

21 Сентября 2022 г.
Центр откроется на базе «Шушенского бора»
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол примет участие в акции «Досуг»

Красноярский театр кукол примет участие в акции «Досуг»

21 Сентября 2022 г.
Акция проходит на территории края с 15 августа по 1 октября
Новости Красноярска: Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

21 Сентября 2022 г.
Стоимость билета – 4 199 рублей
Новости Красноярска: Бородинский разрез СУЭК модернизирует логистические мощности

Бородинский разрез СУЭК модернизирует логистические мощности

21 Сентября 2022 г.
Основная задача – повышение эффективности и надежности перевозок
Новости Красноярска: В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

В Красноярске на Белинского Lada Granta врезалась в столб

21 Сентября 2022 г.
Пострадала 17-летняя девушка
Новости Красноярска: Магазин H&M закроется в Красноярске 28 сентября

Магазин H&M закроется в Красноярске 28 сентября

21 Сентября 2022 г.
Он проработал около месяца
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru