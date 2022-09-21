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Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

Главная Общество
Красноярск
11:50 21 Сентября 2022
самолет, авиарейсы, аэропорт, в красноярске
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Для жителей Красноярского края и краевого центра стартовала акция, в рамках которой они могут по выгодной цене улететь в Санкт-Петербург.

Компания Nordwind уже начала распродажу билетов. За авиаперелет в Санкт-Петербург необходимо будет отдать всего 4 199 рублей.

 Авиарейсы в город на Неве будут выполняться по средам, а обратно — по вторникам.

Время в пути:

  • туда — 5 часов 30 мин.
  • обратно — 4 часа 55 мин.

Акция действует до 25 сентября. Период перевозки – с 8 ноября по 30 марта следующего года.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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