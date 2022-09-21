Красноярцы могут улететь по акции в Санкт-Петербург

Для жителей Красноярского края и краевого центра стартовала акция, в рамках которой они могут по выгодной цене улететь в Санкт-Петербург.

Компания Nordwind уже начала распродажу билетов. За авиаперелет в Санкт-Петербург необходимо будет отдать всего 4 199 рублей.

Авиарейсы в город на Неве будут выполняться по средам, а обратно — по вторникам.

Время в пути:

туда — 5 часов 30 мин.

обратно — 4 часа 55 мин.

Акция действует до 25 сентября. Период перевозки – с 8 ноября по 30 марта следующего года.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости