Троллейбусы будут курсировать по проспекту Мира во время строительства метро в Красноярске

В Красноярске на период строительных работ по возведению метрополитена по проспекту Мира начнут курсировать троллейбусы. Городские власти сейчас вовсю работают над завершением новых автобусных и троллейбусных маршрутов. Предполагается, что движение по новой схеме будет перенесено с Карла Маркса на Мира.

При этом все маршруты будут сохранены. Кроме того, несмотря на отсутствие контактной сети на пр. Мира, идет проработка всех вариантов для запуска троллейбусов.

Добавим, что в ближайшее время общественности представят новую схему движения.

Фото: © Никита Алексеев