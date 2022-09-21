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Троллейбусы будут курсировать по проспекту Мира во время строительства метро в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:35 21 Сентября 2022
в красноярске, транспорт, город, общество
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В Красноярске на период строительных работ по возведению метрополитена по проспекту Мира начнут курсировать троллейбусы. Городские власти сейчас вовсю работают над завершением новых автобусных и троллейбусных маршрутов. Предполагается, что движение по новой схеме будет перенесено с Карла Маркса на Мира.

При этом все маршруты будут сохранены. Кроме того, несмотря на отсутствие контактной сети на пр. Мира, идет проработка всех вариантов для запуска троллейбусов.

Добавим, что в ближайшее время общественности представят новую схему движения.

Фото: © Никита Алексеев

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