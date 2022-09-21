Транспорт поедет по новой развязке в Красноярске на Николаевском проспекте с середины октября

Строительство новой дороги накануне, 20 сентября, проверил глава Красноярска Владислав Логинов.

Прямо на строящемся участке дороги Логинов провел выездное совещании с представителем компании-подрядчика. По словам дорожников, на объекте выполнено около 70% всех запланированных работ. После завершения работ по строительству дорожного полотна на новой развязке планируют сделать озеленение. Строители посадят около 200 крупных деревьев и 500 кустарников.

Также параллельно обустройству развязки от улицы Академика Киренского до дома по улице Дачной, 28 проводят модернизацию прилегающей дороги. Старая дорога соединит новую развязку с улично-дорожной сетью в Студгородке. Дорогу расширят до 4 полос, уже готов кольцевой перекрёсток и тротуары. Также планируют сделать освещение.

Фото: @adm_krasnoyarsk, Александр Жуковец