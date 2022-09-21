Заступившегося за пенсионерку школьника из Железногорска наградили полицейские

Накануне в Красноярском крае сотрудники полиции поблагодарили отважного школьника Степана, который вступился за пожилую женщину. Напомним, что на одной из остановок общественного транспорта в Железногорске пьяный мужчина начал оскорблять пенсионерку и мальчик вступился за нее. Мужчине это не понравилось и он ударил школьника.

Полковник внутренней службы Андрей Лоренц вручил Степану благодарность и рассказал школьникам, как себя вести, если стал свидетелем чужого конфликта.

По словам полицейского, Степан проявил благородство и смелось. Именно эти качества нужны тем, кто хочет работать в правоохранительные органы.

Добавим, что Степан признался, что хочет стать сотрудником полиции.