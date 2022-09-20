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Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

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Красноярск
15:55 20 Сентября 2022
в красноярском крае, норильск, производство, храм, патриарх
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал в Норильске. Он провел церемонию освящения храма Великомученицы Варвары, идея строительства которого была поддержана и профинансирована «Норникелем».  

Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

В честь этого события патриарх вручил президенту компании икону благоверного князя Александра Невского.  

«Я благодарю Владимира Олеговича Потанина за труды и благословляю на служение Отечеству в этом северном крае», – отметил Предстоятель Русской православной церкви.

После освящения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию.

«В непростых климатических условиях вы благоустраиваете город, развиваете образование, культуру, науку. Пусть Господь вам помогает всегда и укрепляет вашу силу», - обратился он к норильчанам.

Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

Также патриарх посетил рудник «Скалистый». Во время экскурсии он подарил горнякам иконы Христа Спасителя и сборники проповедей. Предстоятелю РПЦ, в свою очередь, вручили художественную композицию «Рудник Скалистый», которая была создана из образцов горных пород.

Обращаясь к работникам, патриарх Кирилл отметил, что освоение этих мест было и остается героической страницей трудовой деятельности.

«Вы делаете важное для всей страны дело. В повседневной жизни мы редко думаем о государственных и вселенских масштабах, но ваша работа имеет именно такое значение. Работа горняков не ограничивается личными интересами и даже интересами коллектива. Результаты вашей работы архиважны для страны», - заявил он.

Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

Предстоятель РПЦ поблагодарил «Норникель» за особое внимание к улучшению условий труда работников предприятий:

«Побывав на глубине две тысячи метров, я с удовлетворением могу сказать, что на этом предприятии на самом высоком уровне организована безопасность людей. Каждый человек и труженик нуждается в поддержке. Ее должны давать родные и близкие люди. Дай Бог, чтобы семейная атмосфера никогда не мешала вам спокойно и мирно трудиться. Я всегда молюсь о семейном счастье людей, потому что семья является непременным условием благополучия человека».

Фото: © «Норникель»

По материалам «Норникеля»

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