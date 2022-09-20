Красноярский края занял 68 место в рейтинге по приверженности населения к ЗОЖ

Сотрудники РИА Новости составили рейтинг регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни. Всего в список вошло 85 регионов, Красноярский край занял 68 место.

Эксперты изучили показатели, которые характеризуют уровень потребления алкоголя и табака, количество наркозависимых, а также количество спортсменов. Помимо этого рассматривались и условия труда.

В 2021 году показатель края составил 52,3, в 2020 году показатель был 51,7.

На первых местах по данным РИА Новости уже не первый год держатся южные регионы страны: Республика Дагестан, Чеченская республика и Кабардино-Балкарская Республика.

Фото: © Никита Алексеев